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В день рождения тренера и экс-футболиста предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Нынешний тренер Фиорентины и легенда итальянского футбола Дженнаро Гаттузо отмечает свой 44-й день рождения.

Большую часть карьеры неуступчивый хавбек провел в Милане, с которым завоевал практически все мыслимые трофеи. Вершиной его карьеры стал титул чемпиона мира со сборной Италии в 2006 году.

В честь именинника предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

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