Тесты

В день рождения бывшего бразильского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Адриано в свое время пророчили большое будущее в европейском футболе.

У бразильца действительно были шансы стать чуть ли не лучшим центрфорвардом мира, однако, к сожалению, в большей степени он запомнился своим нереализованным потенциалом и скандальными выходками, не имеющими ничего общего со спортом.

Так, в честь 40 дня рождения Адриано предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.