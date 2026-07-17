Франція

Іспанський півзахисник залишиться в паризькому клубі ще щонайменше на три сезони, аналогічну угоду готують і для Вільяна Пачо.

ПСЖ досяг домовленості з центральним півзахисником Фабіаном Руїсом щодо продовження контракту. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, нова угода з 30-річним іспанцем буде розрахована на три роки та міститиме опцію продовження ще на один сезон.

Також повідомляється, що на аналогічних умовах французький клуб планує пролонгувати контракт із центральним захисником Вільяном Пачо.

Руїс перейшов до ПСЖ із Наполі влітку 2022 року за 23 мільйони євро. У минулому сезоні хавбек провів 33 матчі в усіх турнірах, забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.