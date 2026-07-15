Франція

Німецький клуб згоден відпустити 19-річного івуарійського вінгера Яна Діоманде до Парижа, проте наполягає на його оренді ще на один сезон.

19-річний вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде може продовжити кар'єру в Парі Сен-Жермен.

Як стало відомо TEAMtalk, німецький клуб погодився продати свою молоду зірку в ПСЖ, але тільки за умови, що гравець проведе наступний сезон у Бундеслізі на правах оренди. За даними джерела, парижани прагнуть одразу забрати Діоманде до свого складу. Проте, якщо сам футболіст вирішить, що ще один рік у Німеччині піде йому на користь, угоду можуть закрити саме на таких умовах.

Зазначається, що раніше івуарієць відхилив пропозицію Ліверпуля, оскільки хоче приєднатися саме до проєкту паризького клубу.

Експерти порталу Transfermarkt оцінюють Діоманде у 90 мільйонів євро. У минулому сезоні німецької Бундесліги талановитий вінгер зіграв 33 матчі, у яких відзначився 12 забитими м'ячами та оформив 8 асистів, допомігши своїй команді фінішувати на третій сходинці.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ підписав професійний контракт із 18-річним Аярі.