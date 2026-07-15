Франція

Джонатан Девід може покинути Ювентус за €30 млн.

Французький ФК Париж серйозно налаштований посилити свою атакувальну ланку під час поточного трансферного вікна.

За інформацією авторитетного італійського видання Tuttosport, головною ціллю клубу став нападник туринського Ювентуса та національної збірної Канади Джонатан Девід.За даними джерела, керівництво паризького клубу розглядає можливість придбання 26-річного форварда за солідну суму. Орієнтовна вартість трансферу оцінюється у 30 мільйонів євро.

Минулий сезон нападник провів на середньому рівні. За 35 матчів у Серії А Джонатан забив 6 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2030 року.

Також Девід був учасником цьогорічного мундіалю. У складі Канади, (яка була співгосподарем чемпіонату світу) зʼявився 5 разів та взяв активну участь у розгромі Катара, оформивши хет-трик (6:0)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росеньйор очолив ФК Париж.