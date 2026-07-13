Франція

Бельгійський нападник може знову опинитися у французькому клубі після невдалого сезону в Турині.

Ланс працює над поверненням нападника Лоїса Опенда, який нині належить Ювентусу. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, туринський клуб готовий віддати 26-річного бельгійця в оренду після невдалого сезону-2025/26. У кампанії після повноцінного переходу з РБ Лейпциг за 42,5 мільйона євро форвард забив лише два м'ячі у 34 матчах.

У Лансі вважають, що участь у Лізі чемпіонів, регулярна ігрова практика та хороші стосунки Опенда з клубом можуть переконати футболіста повернутися. Водночас головною перепоною для угоди залишається зарплата бельгійця — французький клуб сподівається, що Ювентус погодиться взяти на себе значну частину виплат у разі оренди.

Повідомляється, що на Опенда також претендує Ковентрі Сіті, тому Лансу доведеться витримати конкуренцію за підписання нападника.

Нагадаємо, у сезоні-2022/23 Лоїс Опенда блискуче виступав за Ланс, забивши 21 гол і віддавши чотири результативні передачі у 38 матчах. Після цього він перейшов до РБ Лейпциг, де записав на свій рахунок 41 гол у 93 поєдинках, а вже згодом став гравцем Ювентуса.