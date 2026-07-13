Франція

Бельгійський півзахисник підписав контракт із французьким клубом до літа 2028 року.

Ланс офіційно оголосив про повернення атакувального півзахисника Торгана Азара, який перейшов на правах оренди з Андерлехта.

33-річний бельгієць, який є вихованцем академії клубу, знову виступатиме за команду, де розпочинав професійну кар'єру. Контракт футболіста розрахований до літа 2028 року.

За роки кар'єри Азар встиг пограти у чемпіонатах Німеччини, Нідерландів і Бельгії. На його рахунку 522 матчі на клубному рівні, зокрема 64 поєдинки в єврокубках, а також 47 матчів у складі національної збірної Бельгії.

У минулому сезоні Торган Азар провів за Андерлехт 46 матчів, в яких забив 15 голів та віддав 11 результативних передач.