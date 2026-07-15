Франція

Легендарний французький клуб не зміг владнати фінансові проблеми та зазнав адміністративного пониження в класі.

Бордо офіційно виступатиме в Regional 1, шостому за силою дивізіоні Франції, у сезоні-2026/27. Про це повідомляє FootMercato.

Таке рішення ухвалила Національна дирекція з контролю за управлінням (DNCG), яка відповідає за фінансовий нагляд над французькими клубами. Причиною стало те, що керівництво Бордо не змогло вирішити фінансові проблеми та виконати вимоги регулятора.

За інформацією джерела, клубу необхідно було знайти близько 10 мільйонів євро, щоб погасити борги та гарантувати фінансування на наступний сезон. Однак керівництво не змогло забезпечити потрібну суму, через що DNCG підтвердила адміністративне пониження команди.

Додатковим ударом для Бордо став зрив проєкту поглинання клубу інвестиційним фондом Sparta Capital, який не зміг зібрати необхідні кошти. Попри це, власник клубу Жерар Лопес ще сподівається знайти нового інвестора та має намір звернутися до Національного олімпійського і спортивного комітету Франції, щоб виграти час для завершення угоди.

Для одного з найтитулованіших клубів країни це стало черговим драматичним етапом падіння. Бордо є шестиразовим чемпіоном Франції, однак тепер змушений продовжувати боротьбу за виживання вже поза професійними національними лігами.

У минулому сезоні Бордо виступав у четвертому дивізіоні країни, посівши друге місце.