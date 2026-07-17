Французький клуб домовився з Фамалікан про трансфер талановитого захисника.
Ба, gettyimages
17 липня 2026, 09:59
Страсбур домовився про підписання центрального захисника Ібрагіми Ба
з португальського Фамалікану. Про це повідомив Фабріціо Романо.
Сума трансферу складе 20 мільйонів євро
разом із бонусами. Після медогляду Ба підпише із Страсбуром довгостроковий контракт
та найближчим часом приєднається до нової команди для підготовки до сезону.
У французькому клубі вважають 20-річного захисника одним із найперспективніших гравців на своїй позиції та розраховують, що він стане ключовою фігурою оборони в найближчі роки. Попри молодий вік, Ба вже привернув увагу низки європейських клубів своїми виступами в чемпіонаті Португалії, однак саме Страсбур зумів виграти боротьбу за його підписання. За минулий сезон Ба зіграв 24 поєдинки. Показав надійну гру в захисті, відзначившись 1 голом та 1 гольовою передачею. Раніше повідомлялось, що французський клуб призначив
нового головного тренера.