Франція

Не надто привабливе продовження кар’єри виходить.

Каталонська Барселона цього літа намагається вирішити питання майбутнього для іспанського нападника Феррана Торреса в клубі, оскільки контракт гравця добігає завершення вже за рік.

Основним претендентом на 26-річного виконавця є французький Парі Сен-Жермен, який наразі не надто тішиться від перспективи виплатити 50 млн євро, які хочуть бачити "блаугранас" за свого футболіста.

Але перемовини із самим Ферраном, за посередництва агентів, чинні володарі кубка чемпіонів усе одно проводять.

Зокрема, до відома представників футболіста було донесено той факт, що іспанця розглядають у якості заміни Гонсалу Рамуша, тобто як гравця запасу з регулярною практикою через ротацію.

При цьому Ганс-Дітер Флік і досі вбачає у Феррані повноцінну складову стартової одинадцятки його команди.