Франція

Французький клуб підписав із 22-річним італійським захисником довгостроковий контракт до літа 2031 року.

ФК Париж оголосив про повноцінний трансфер центрального захисника Дієго Копполи, який перейшов із Брайтона.

Французький клуб уклав із 22-річним італійцем контракт до 2031 року. Раніше стало відомо, що сума угоди становила 18 мільйонів євро, ще 2 мільйони євро передбачені у вигляді бонусів.

Коппола є вихованцем Верони, де дебютував на професійному рівні у 2021 році. Після кількох сезонів у Серії A він перебрався до Англії, а взимку 2026 року на правах оренди приєднався до Парі.

Другу половину минулого сезону італієць провів у французькому клубі, взявши участь у 14 матчах та відзначившись двома результативними передачами. Після успішного виступу керівництво Парі ухвалило рішення викупити контракт захисника.