Футзал

Олександр Косенко поділився своїми думками після гри з Вірменією на Євро-2026.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі групового етапу Євро-2026 проти Вірменії (1:2).

"Це був дуже важкий матч. Ми не хотіли починати з поразки. Тепер треба готуватися до наступної гри, проти Литви в неділю. Змінилося небагато що.

У першому таймі ми грали без швидкості та без руху. У другому змінили підхід, і це допомогло. Але для потрібного результату цього виявилося замало.

Сподіваємося, що в наступному поєдинку ми зможемо зіграти краще, як і на попередніх турнірах", — наводить слова Косенка прес-служба УЄФА.

Раныше повідомлялося, що УАФ звернулась до УЄФА через образи вірменського "гравця" на адресу футзальної збірної України.