Футзал

Зустрічі стартового туру Екстра-ліги заплановані на третє вересня.

Незважаючи на військовий стан у країні та складну ситуацію через вторгнення РФ — чемпіонат України серед команд Екстра-ліги буде проведено. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

На старт нового сезону чемпіонату вийдуть 10 команд, які були поділені на дві групи (Захід та Центр) за територіальним принципом.

Група Захід: НФК Ураган (Івано-Франківськ), ФК Енергія (Львів), ФК Кардинал-Рівнестандарт (Рівне), СК Сокіл (Хмельницький), ФК in. IT (Львів).

Група Центр: ФК ХІТ (Київ), ФК Черкасиобленерго (Черкаси), ФК Рятувальник (Ромни), ФК CLUST (Київ), МФК Харків (Харків).

Перший тур чемпіонату України має відбутися третього вересня.

Щодо формату проведення, то на першому етапі команди проведуть матчі в групах кожна з кожною у два кола, на другому етапі буде зіграно п’ять турів, де команди групи Захід протистоятимуть суперникам з групи Центр. На третьому етапі команди знову проведуть поєдинки у своїх групах, але вже в одне коло. На заключному четвертому етапі команди ще раз зіграють між групами, після чого будуть матчі плей-оф.

Раніше Продексім дізнався суперників по відбору у груповий етап футзальної Ліги чемпіонів.