Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

Рома примет на своем поле Интер в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими.

Так, на победу Интера коэффициент составляет 2,21, а вероятность успеха Ромы оценивается показателем 3,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,70.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Интер Милан будет проигрывать и выиграет". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,20.

Напомним, матч Рома — Интер состоится сегодня, 19 июля, в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.