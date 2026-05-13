Український нападник Роми Артем Довбик відновився після травми та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

28-річний українець перебував позагрою з початку січня цього року через м'язову травму стегна. Крім Довбика, до загальної групи команди Джан П'єро Гасперіні повернувся півзахисник Лоренцо Пеллегріні.

Раніше була інформація, що українець може залишити склад "вовків" у літнє трансферне вікно, оскільки не входить до планів Гасперіні. Вже були перемовини про обмін гравцями з Фіорентиною, але "фіалки" відмовилися від такого варіанту.

Цього сезону Довбик провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі. На рахунку Пеллегріні 33 матчі, сім голів та чотири асисти.

Свій найближчий матч Рома проведе проти Лаціо – гра запланована на 18 травня, а у заключному турі "вовки" в гостях зустрінуться з Вероною.

Після 36 турів Рома набрала 67 очок і посідає п'яте місце, маючи однакову кількість балів із Міланом на четвертому місці. Попереду Ювентус та Наполі, у яких на одне та два очки більше, а позаду Комо, у якого 65 балів.