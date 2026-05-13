Італійський клуб відпустить гравця тільки за наявності дуже вигідної пропозиції.

Вінгер Болоньї Джонатан Роу може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлені кілька клубів АПЛ.

Проте наголошується, що керівництво "россоблу" не хоче розлучатися з гравцем, тому відпустить його лише у разі дуже вигідної пропозиції у розмірі 40 мільйонів євро.

Чинний контракт Джонатана розрахований до літа 2029 року. У нинішньому сезоні він провів 42 матчі, в яких забив вісім голів та віддав три асисти.

За два тури до фінішу сезону Болонья набрала 52 очки та займає восьме місце у Серії А, відстаючи від Аталанти на шість балів.