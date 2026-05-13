Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 13 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках фіналу Кубка Італії-2025/26 міланському Інтеру в столиці країни протистоятиме римський Лаціо.

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після очної зустрічі на Стадіо Олімпіко минулої суботи, коли міланський гранд завдав римському клубу третьої поспіль "сухої" поразки в подібних матчах, команди визначатимуть володаря Кубка Італії у сьогоднішньому протистоянні. "Нерадзуррі" дісталися фіналу турніру вперше з 2023 року, тоді як "б'янкочелесті" — із 2019-го.

Вже ставши чемпіонами країни, колектив Крістіана Ківу спробує принести міланському гранду перший із 2010 року трофейний дубль на внутрішній арені. Чотири попередні фінали турніру за участі "нерадзуррі" завершилися саме на їхню користь. Успіх сьогодні дозволить Інтеру стати всього другим в історії Кубка Італії клубом із десятьма або більше трофеями (Ювентус має 15).

Четвертий за успішністю учасник турніру (сім трофеїв) і найбільш ефективний серед усіх, хто брав участь у щонайменше п'яти фіналах (Лаціо програв усього три), у разі невдачі вперше за майже 20 років двічі поспіль залишиться поза єврокубками. Щоб уникнути цього "б'янкочелесті" доведеться перервати свою серію без перемог над сьогоднішнім суперником (2Н, 7П).

Букмекери очікувано вважають колектив Мауріціо Саррі андердогом дуелі. Так, на перемогу Інтера в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5.67. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.71. Здобуття трофея господарями поля оцінюється в 3.41, а гостями — в 1.34.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мауріціо Саррі, головний тренер Лаціо: "Я пишаюся сезоном і тренуваннями команди, яка ніколи не здавалася. За свій шлях у Кубку вона заслужила на перемогу, хлопці "перетнули пустелю без води". Я завжди кажу їм, що ми змінилися з початку сезону, стали кращими. Йдеться про важливий і складний матч, всі це розуміють. Було б безглуздо повторювати вже відомі гравцям концепції, але ми маємо вірити в них до безумства".

Крістіан Ківу, головний тренер Інтера: "У поєдинках з одним і тим самим суперником за короткий проміжок часу є свої недоліки. Зокрема, після суботнього матчу в Лаціо буде додаткова мотивація. Ми ж маємо залишатися зібраними й підійти до гри в правильному настрої. Водночас, нам слід пам'ятати, що ми заслужили на Скудетто й місце у фіналі Кубка Італії, яке прагнемо на найвищому рівні відстояти своєю грою".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мотта — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Башич, Патрік, Тейлор — Ісаксен, Нослін, Дзакканьї

Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Аканджі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Зелінські, Сучич, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес

СІТКА ТУРНІРУ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА