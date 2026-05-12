Французький захисник розглядає варіант камбеку до міланського клубу попри чинний контракт.

Захисник збірної Франції Бенжамен Павар прагне повернутися до Інтера після рішення залишити Марсель. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст уже висловив бажання знову виступати за міланський клуб, хоча його контракт із Марселем розрахований ще на два роки. Павар вважає, що може знову довести свою цінність для Інтера.

Француз залишив Інтер в останній день літнього трансферного вікна, перейшовши до Марселя на правах оренди з опцією подальшого продовження, яка залежала від рішення італійського клубу. Його виступи у Франції загалом були стабільними: 36 матчів, 1 гол і 3 результативні передачі.

Водночас у самому Інтері він уже встиг провести 70 матчів, забити гол і віддати 4 асисти, а також взяти участь у чемпіонському сезоні-2023/24.