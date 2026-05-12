Італія

Мюнхенський клуб не планує викуповувати сенегальського форварда у Челсі.

Нападник Баварії Ніколас Джексон, який виступає за мюнхенський клуб на правах оренди з Челсі, влітку може перебратися до Серії А. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, Баварія не має наміру активовувати опцію викупу 24-річного сенегальця, тому після завершення сезону футболіст повернеться до Челсі.

Інтерес до Джексона вже проявляють Ювентус і Мілан. Туринський клуб розглядає варіант із орендою нападника, тоді як серед інших претендентів також називаються Фенербахче та саудівський Аль-Ахлі.

У нинішньому сезоні Джексон провів 33 матчі у складі Баварії в усіх турнірах, забив 10 голів і віддав 4 результативні передачі. Його контракт із Челсі розрахований до літа 2033 року, а трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 40 мільйонів євро.