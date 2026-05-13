Італія

Керівництво "бергамасків" незадоволене підсумками сезону в Серії А.

Аталанта може звільнити свого головного тренера Рафаеле Палладіно за підсумками цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "бергамасків" незадоволене останніми результатами команди, через які Аталанта залишилася без єврокубків на наступний сезон.

За два тури до фінішу сезону Аталанта не входить до єврокубкової зони, займаючи сьоме місце з відставанням від Комо у сім очок.

Також додамо, що ще у березні Аталанта хотіла продовжити контракт із Палладіно, який очолив команду у листопаді минулого року з контрактом до літа 2027 року.

Тим часом інсайдер Маттео Моретто нещодавно повідомив, що в Аталанті буде новий спортивний директор Крістіано Джунтолі, а головним кандидатом на заміну Палладіно є Тіаго Мотта, якого клуб хотів запросити минулого літа, коли він очолював Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Едерсон обирає між Атлетіко та Манчестер Юнайтед.