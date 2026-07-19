Італія

Римський клуб готовий викласти 46 мільйонів євро за нідерландського вінгера, який уже дав згоду на перехід.

Рома активізувала роботу над підсиленням атаки та звернулася до Вест Гема з офіційною пропозицією щодо трансферу Крісенсіо Саммервілла.

За інформацією Sky Sport Italia, римляни готові заплатити за 24-річного вінгера 46 мільйонів євро. Сам футболіст не заперечує проти переїзду до Серії А та вже погодився на можливий трансфер.

Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

Контракт нідерландського нападника з Вест Гемом чинний до літа 2029 року.