Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Деякі партнери по команді залишилися незадоволені ставленням вінгера під час чемпіонату світу.

Поведінка Раяна Шеркі під час чемпіонату світу викликала невдоволення серед кількох гравців збірної Франції. Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

За інформацією джерела, ставлення 22-річного футболіста до роботи в команді було охарактеризоване як неприйнятне. Зокрема, Шеркі закидали недостатню самовіддачу на тренуваннях, постійний негативний настрій, а також регулярну критику на адресу партнерів по команді. Повідомляється, що така поведінка викликала напруження всередині французької збірної та не залишилася непоміченою серед її гравців. Нагадуємо, що збірна Франції програла збірній Англії у драматичному матчі за 3 місце мундіалю.



Наразі офіційних коментарів від самого Шеркі або представників збірної Франції щодо цієї інформації не надходило. За минулий сезон футболіст зіграв 33 матчі, забив 4 голи та віддав 12 асистів в усіх турнірах за Манчестер Сіті.