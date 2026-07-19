Італійський клуб стежить за ситуацією навколо вінгера Манчестер Сіті, але трансфер залежить від майбутнього Леау.
Фоден, gettyimages
19 липня 2026, 16:40
Мілан
розглядає можливість підписання вінгера Манчестер Сіті Філа Фодена
. Про це повідомляє Tuttosport
.
За інформацією джерела, англієць уже потрапив до шорт-листа россонері, а керівництво клубу уважно стежить за його ситуацією напередодні можливого трансферу. Втім, здійснення такого переходу безпосередньо залежить від майбутнього Рафаела Леау
. Повідомляється, що Мілан зможе серйозно працювати над підписанням Фодена лише у випадку продажу португальського вінгера.
Наразі жодних офіційних переговорів між клубами немає, однак у Мілані вже опрацьовують різні варіанти посилення атаки на випадок відходу одного зі своїх лідерів.
Нагадуємо, що англієць не поїхав
на ЧС-2026. За минулий сезон гравець Манчестер Сіті зіграв 50 поєдинків. Забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.