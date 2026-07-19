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Колишній капітан команди став частиною інвесторської групи, яка найближчим часом завершить придбання контрольного пакета акцій.

Ексзахисник збірної Бельгії Тобіас Альдервейрельд стане співвласником Антверпена, приєднавшись до інвесторського консорціуму, який перебирає контроль над клубом.

Групу очолює колишній президент Андерлехта Воутер Ванденхауте, який уже досяг принципової домовленості з нинішнім власником клубу Полом Гейссенсом. Очікується, що угоду, сума якої оцінюється в десятки мільйонів євро, буде офіційно завершено найближчими днями.

Альдервейрельд і Ванденхауте вже звернулися до вболівальників із спільною заявою.

"Ми хочемо подякувати підприємцям з Антверпена, які увійшли до нашого нового консорціуму. Їхня залученість і любов до клубу глибоко нас зворушили. Ми готові разом взяти на себе відповідальність за майбутнє Антверпена".

За інформацією HLN, важливу роль у переговорах відіграв прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який допоміг досягти домовленостей із представниками страхової компанії Ethias. При цьому генеральний директор клубу Свен Жак збереже свою посаду та також стане одним із акціонерів.

Минулого сезону Антверпен фінішував сьомим у регулярному чемпіонаті Бельгії, не пробився до чемпіонської групи, а в плейоф за єврокубкову путівку завершив виступ лише на п'ятому місці, залишившись без міжнародних турнірів.