Після яскравого виступу на чемпіонаті світу міланці не готові продавати свого капітана менш ніж за €120 млн.
Лаутаро Мартінес, gettyimages
19 липня 2026, 14:27
Інтер переглянув трансферну вартість свого капітана Лаутаро Мартінеса
після його блискучого виступу
на ЧС 2026
. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport
. За інформацією джерела, відтепер міланський клуб оцінює аргентинського нападника щонайменше у 120 мільйонів євро
та не має наміру розглядати пропозиції на меншу суму.
У Інтері вважають Лаутаро одним із ключових футболістів команди та не планують легко розлучатися зі своїм лідером. Саме тому потенційним покупцям доведеться заплатити повну суму, якщо вони захочуть підписати аргентинця цього літа. За минулий сезон Лаутаро зіграв 41 поєдинок. Забив 22 голи та віддав 7 гольвих передач. Ринкова вартість футболіста оцінюється в 88 млн євро.