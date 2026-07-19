Нападник Монако також входить до сфери інтересів Ювентуса та Сандерленда.
Балогун, gettyimages
19 липня 2026, 14:59
Дортмундська Боруссія
уважно стежить за ситуацією навколо нападника Монако Фоларіна Балогуна
. Про це повідомляє Екрем Конур
. За інформацією джерела, американський форвард перебуває у шорт-листі німецького клубу, який розглядає варіанти підсилення лінії атаки цього літа.
Водночас інтерес до Балогуна також виявляють Ювентус
та Сандерленд,
що може створити конкуренцію в боротьбі за його підписання.
Повідомляється, що Монако
готовий розглянути продаж 25-річного нападника лише у разі пропозиції, яка перевищуватиме 50 мільйонів євро
. Наразі жоден із зацікавлених клубів не наблизився до цієї суми.Трансфермаркт оцінює форварда в 40 млн євро.