Дортмундська Боруссія уважно стежить за ситуацією навколо нападника Монако Фоларіна Балогуна. Про це повідомляє Екрем Конур. За інформацією джерела, американський форвард перебуває у шорт-листі німецького клубу, який розглядає варіанти підсилення лінії атаки цього літа.

Водночас інтерес до Балогуна також виявляють Ювентус та Сандерленд, що може створити конкуренцію в боротьбі за його підписання.

Повідомляється, що Монако готовий розглянути продаж 25-річного нападника лише у разі пропозиції, яка перевищуватиме 50 мільйонів євро. Наразі жоден із зацікавлених клубів не наблизився до цієї суми.Трансфермаркт оцінює форварда в 40 млн євро.