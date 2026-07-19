Італія

Італійський гранд готує трансфер, але Манчестер Юнайтед проти.

Італійський Мілан визначив одну з пріоритетних трансферних цілей на найближче літо. За інформацією відомого спортивного журналіста та інсайдера Екрема Конура, представники Серії А активно наполягають на підписанні контракту з вінгером Манчестер Юнайтед Амадом Діалло.

Незважаючи на тиск та інтерес з боку італійського клубу, керівництво Манчестер Юнайтед залишається непохитним. В англійському клубі не планують розлучатися з гравцем і рішуче налаштовані зберегти його у своєму складі на майбутнє.

Важливу роль у розвитку ситуації довкола 24-річного футболіста може відіграти постать Рубена Аморіма. Як зазначає джерело, Діалло має чудові перспективи для успішного возз'єднання з цим фахівцем. Статистика вінгера під керівництвом Аморіма в Юнайтед говорить сама за себе: 43 зіграні матчі, 10 забитих голів та 11 результативних передач.

Чи зможе Мілан підібрати ключі до переговорів з англійцями та змінити їхнє рішення, чи Діалло продовжить покращувати свою статистику на Олд Траффорд — покаже літнє трансферне вікно. Контракт з клубом розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 45 млн євро.

Нагадаємо, рагіше стало відомо, що зірка Манчестер Сіті може замінити Леау в Мілані.