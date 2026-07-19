Італія

Бен Нельсон прагне змінити клубну прописку, проте лисиці готові відпустити гравця лише за умови виплати солідної компенсації.

Центральний захисник Лестер Сіті Бен Нельсон висловив чітке бажання покинути свою нинішню команду. За інформацією видання The Daily Mail, перспектива підписання молодого таланта вже привернула увагу представників англійської Прем'єр-ліги — головними претендентами наразі є Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Гем.

22-річний футболіст має вражаючий зріст — 195 см, що робить його надзвичайно ефективним у верховій боротьбі. Основне амплуа Нельсона — центральний захисник, проте за потреби він також може якісно закрити позицію на лівому фланзі оборони. Гравець має в активі виступи за молодіжну збірну Англії (U-20).

Ситуація з контрактом Нельсона змушує Лестер діяти активніше: чинна угода захисника з клубом спливає вже через 12 місяців. Розуміючи ризики втратити гравця безкоштовно наступного літа, керівництво лисиць готове сісти за стіл переговорів, але вимагає за трансфер близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Варто зазначити, що боротьба за Нельсона може вийти за межі Англії. За ситуацією довкола гравця також активно стежили європейські клуби, зокрема італійський Торіно та німецька Боруссія (Менхенгладбах). Найближчі тижні стануть визначальними для подальшої кар'єри молодого захисника.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону, Лестер вилетів до третього дивізіону Англії через 10 років після чемпіонства в АПЛ