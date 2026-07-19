Італія

Такехіро Томіясу може повернутися до італійської Серії А.

Венеція впевнена в підписанні центрального захисника Такехіро Томіясу, передає журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що учасник Серії А офіційно посилиться 27-річним японцем уже протягом наступного тижня (20-26.07). Для гравця підготували розрахований на три роки контракт.

На початку липня Томіясу на правах вільного агента залишив Аякс, у футболці якого відзначився одним асистом у дев'яти поєдинках (236 хвилин). У складі амстердамського клубу Такехіро перебував із грудня 2025 року.

На ЧС-2026 універсальний оборонець, спроможний зіграти не тільки в центрі захисту, але й на флангах, взяв участь у трьох із чотирьох матчів збірної Японії.

Нагадаємо, що саме виступами в Італії за Болонью виконавець привернув до себе увагу з боку Арсеналу, який придбав його влітку 2021 року.