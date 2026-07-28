Нідерланди. Новина

37-річний сербський півзахисник уклав дворічний контракт із клубом із Неймегена після сезону в чемпіонаті ОАЕ.

Душан Тадич знову виступатиме в чемпіонаті Нідерландів. Новим клубом досвідченого сербського атакувального півзахисника став НЕК із Неймегена.

Клуб офіційно підтвердив підписання контракту з 37-річним футболістом. Угода розрахована на два роки й діятиме до літа 2028 року.

Для Тадича це вже не перший етап кар'єри в Ередивізі. Раніше він захищав кольори Гронінгена та Аякса, де став одним із лідерів команди та здобув кілька титулів.

Останній сезон серб провів у складі Аль-Вахди з Об'єднаних Арабських Еміратів, після чого вирішив повернутися до нідерландського футболу.