Нідерланди. Новина
37-річний сербський півзахисник уклав дворічний контракт із клубом із Неймегена після сезону в чемпіонаті ОАЕ.
Тадич, НЕК
28 липня 2026, 08:50
Душан Тадич знову виступатиме в чемпіонаті Нідерландів. Новим клубом досвідченого сербського атакувального півзахисника став НЕК із Неймегена.
Клуб офіційно підтвердив підписання контракту з 37-річним футболістом. Угода розрахована на два роки й діятиме до літа 2028 року.
Для Тадича це вже не перший етап кар'єри в Ередивізі. Раніше він захищав кольори Гронінгена та Аякса, де став одним із лідерів команди та здобув кілька титулів.
Останній сезон серб провів у складі Аль-Вахди з Об'єднаних Арабських Еміратів, після чого вирішив повернутися до нідерландського футболу.