Нідерланди. Новина

Навряд чи від цього можливого трансферу зрадіють уболівальники Феєнорда.

Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе останніх два роки провів у марних спробах стати ключовим виконавцем для англійського Манчестер Юнайтед, який свого часу заплатив італійській Болоньї за нього 42,5 млн євро.

Зрештою, у "Червоних дияволів" і самих зникла віра в 25-річного виконавця, тож цього літа цілком імовірною є зміна клубу для футболіста.

Претенденти на гравця на ринку при цьому завжди знайдуться — туринський Ювентус не приховує свій інтерес, але останніми днями до перегонів долучився й амстердамський Аякс.

Поки що, "Божі сини" просто контактували з Манчестер Юнайтед із запитом трансферної інформації щодо Зіркзе.

При цьому ймовірність такого переходу в ЗМІ вважають низькою, адже нідерландці вже встигли витратити 30 млн євро лише на двох останніх новачків: бразильського нападника Маркоса Леонардо та захисника Кайо Енріке.