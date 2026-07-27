Нідерланди. Новина

Колишній хавбек Реала продовжує пошуки нової команди.

Екс-півзахисник мадридського Реалу Дані Себальйос не продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Нідерландів. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 29-річний іспанець відмовився від ідеї продовження кар'єри в Нідерландах, незважаючи на переговори та зацікавленість з боку Аякса.

Нагадаємо, Дані виступав за "вершкових" з 2017 до 2026 рік. На його рахунку 215 матчів та 16 завойованих трофеїв.

Раніше повідомлялося, що переговори між Барселоною та Аяксом щодо тер Штегена опинилися під загрозою зриву.