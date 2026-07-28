Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб орендує Толу Арокодаре з необов'язковим правом викупу за 22 мільйони євро, вигравши конкуренцію у команд з Туреччини та Італії.

Нідерландський Аякс досяг повної міжклубної домовленості з англійським Вулвергемптоном щодо трансферу Толу Арокодаре. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, гравець переїжджає до Нідерландів на правах початкової оренди.

Умови угоди вигідні для обох сторін: договір включає опцію повноцінного викупу футболіста за 22 мільйони євро, проте ця умова не є обов'язковою для активації. Зі свого боку, амстердамський клуб погодився виплатити «вовкам» фіксовану суму за саму оренду, а також взяв на себе зобов'язання повністю покривати заробітну плату Арокодаре протягом усього терміну дії орендної угоди.

Зазначається, що сам нападник був надзвичайно зацікавлений у цьому переході. Толу відхилив одразу кілька привабливих пропозицій від клубів з Туреччини та Італії, зробивши однозначний вибір на користь нідерландського гранда.

Нагадаємо, 25-річний нападник збірної Нігерії приєднався до вовків торік з Генка за 26 млн євро. У минулому сезоні Арокодаре зіграв 33 поєдинки в АПЛ, забив 3 мʼячі та віддав одну результативну передачу. За підсумками кампанії Вулвергемптон посів останнє місце та вилетів у Чемпіоншип.