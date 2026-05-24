Торреенсе вирвала перемогу в лісабонського Спортінга у екстратаймі, вигравши перший трофей у своїй історії.

Справжнє футбольне диво сталося у фіналі Кубка Португалії. Скромний клуб Торреенсе, який наразі посідає третю сходинку в другому за силою дивізіоні країни, створив гучну сенсацію, обігравши грізний лісабонський «Спортінг». Ця перемога не лише принесла команді історичний трофей, а й гарантувала пряму путівку до загального етапу Ліги Європи.

Номінальні гості шокували гранда вже в дебюті зустрічі — точним ударом рахунок відкрив Зоху. Після цього Спортінг прогнозовано заволодів ініціативою та тотально домінував на полі, раз по раз намагаючись відновити паритет. Зусилля левів увінчалися успіхом на 54-й хвилині, коли Суарес нарешті зрівняв рахунок.

Однак найгарячіша розв'язка відбулася у компенсований арбітром час. Захисник Спортінга Араухо отримав пряму червону картку за фол у власному штрафному майданчику. Виконувати вирок підійшов 38-річний ветеран із Кабо-Верде Стопіра, який холоднокровно реалізував одинадцятиметровий та приніс своїй команді сенсаційну перемогу.

Ще у 2021 році клуб виступав у четвертому за силою дивізіоні Португалії. Домашній стадіон команди є надзвичайно компактним і вміщує всього 2000 глядачів. Завойований Кубок Португалії став абсолютно першим титулом в історії існування клубу.

На цьому сезон для героїчної команди не закінчується. Вже за кілька днів Торреенсе матиме шанс оформити ще одне грандіозне досягнення — клуб зіграє у стиковому матчі за право піднятися до елітного дивізіону Португалії