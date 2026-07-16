Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Луїса де ла Фуенте дісталася фіналу, пропустивши лише один м'яч за весь турнір.

Збірна Іспанії вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, повторивши рідкісне історичне досягнення.

Команда Луїса де ла Фуенте стала лише четвертою збірною в історії мундіалів, яка дісталася вирішального матчу, пропустивши лише один гол протягом усього турніру.

Першою такого результату досягла збірна Нідерландів на чемпіонаті світу 1974 року. Тоді "помаранчеві" пропустили лише з пенальті на груповому етапі, однак у фіналі поступилися господарям турніру — збірній Західної Німеччини з рахунком 1:2.

На мундіалі 2002 року аналогічне досягнення підкорилося Бразилії. "Пентакампеони" дозволили суперникам забити лише один м'яч — у матчі проти Туреччини, а згодом здолали Німеччину у фіналі та стали чемпіонами світу.

Ще одним прикладом стала збірна Італії на чемпіонаті світу-2006. "Скуадра Адзурра" пропустила лише один автогол за весь турнір, після чого у легендарному фіналі перемогла Францію в серії пенальті та здобула свій четвертий титул.

Тепер до цього престижного списку приєдналася й Іспанія, яка перед фіналом ЧС-2026 має в пасиві лише один пропущений м'яч. У вирішальному матчі турніру команда Луїса де ла Фуенте спробує не лише продовжити свою надійну гру в обороні, а й повторити успіх Бразилії та Італії, які після такого досягнення ставали чемпіонами світу.