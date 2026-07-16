Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 15 липня 2026 року.

Збірна Аргентини продовжує захист чемпіонського титулу. У півфіналі чемпіонату світу-2026 команда Ліонеля Скалоні здійснила черговий камбек на останніх хвилинах і здолала Англію, виборовши путівку до фіналу, де на неї вже чекає Іспанія.

Перший тайм пройшов у в'язкій боротьбі майже без небезпечних моментів, однак після перерви гра різко пожвавилася. На 55-й хвилині Морган Роджерс виконав точну передачу до штрафного майданчика, а Ентоні Гордон потужним ударом відкрив рахунок, змусивши аргентинців опинитися в ролі наздоганяючих.

Після пропущеного м'яча чинні чемпіони світу повністю перехопили ініціативу. Алексіс Мак Аллістер був близький до гола, але Джордан Пікфорд урятував Англію після його удару головою. Тиск аргентинців зростав із кожною хвилиною, і на 86-й хвилині Енцо Фернандес після передачі Ліонеля Мессі завдав точного удару з-за меж штрафного, зрівнявши рахунок.

Коли матч уже наближався до додаткового часу, капітан збірної Аргентини знову сказав своє слово. На другій компенсованій хвилині Мессі виконав ідеальну подачу до штрафного майданчика, де Лаутаро Мартінес ударом головою приніс своїй команді перемогу та вивів її до фіналу.

У вирішальному матчі чемпіонату світу-2026 Аргентина зустрінеться з Іспанією 19 липня о 22:00. Поєдинок за третє місце між Францією та Англією заплановано на 19 липня о 00:00.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Англія — Аргентина:

Англія — Аргентина 1:2

Голи: Гордон, 55 — Е. Фернандес, 86, Лаут. Мартінес, 90+2

Англія: Пікфорд — Джеймс (Берн, 82), Стоунз (Тоуні, 90+6), Геї, Спенс (Рашфорд, 90+6) — Райс (О'Райлі, 82), Андерсон — Роджерс, Беллінгем, Гордон (Конса, 72) — Кейн.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 73), Ромеро, Ліс. Мартінес (Отаменді, 73), Тальяфіко (Лаут. Мартінес, 81) — Сімеоне (Де Пауль, 72), Мак Аллістер, Паредес (Гонсалес, 64), Е. Фернандес — Мессі, Х. Альварес.



Попередження: Андерсон — Ліс. Мартінес, Ромеро, Де Пауль