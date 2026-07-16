Томас Тухель злякався забитого гола власної команди та злив завершення півфіналу чемпіонату світу-2026.
Англія — Аргентина, Getty Images
16 липня 2026, 00:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Англія — Аргентина 1:2
Голи: Гордон, 55 — Е. Фернандес, 86, Лаут. Мартінес, 90+2
Англія: Пікфорд — Джеймс (Берн, 82), Стоунз (Тоуні, 90+6), Геї, Спенс (Рашфорд, 90+6) — Райс (О'Райлі, 82), Андерсон — Роджерс, Беллінгем, Гордон (Конса, 72) — Кейн.
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 73), Ромеро, Ліс. Мартінес (Отаменді, 73), Тальяфіко (Лаут. Мартінес, 81) — Сімеоне (Де Пауль, 72), Мак Аллістер, Паредес (Гонсалес, 64), Е. Фернандес — Мессі, Х. Альварес.
Попередження: Андерсон — Ліс. Мартінес, Ромеро, Де Пауль