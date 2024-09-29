Іспанія

Колективу Мічела не вистачає минулорічної стабільності.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про майбутній матч з Сельтою. Його слова наводить офіційний сайт каталонського клубу.

"Сельта дуже добре розподіляє м'яч. Програвши дві останні гри, вони чітко уявляють, що їм потрібно зробити. Зі свого боку, ми повинні нав'язати свій стиль гри для отримання переможного результату.

Нам потрібно більше бути присутніми в зоні завершення та краще завершувати атаки. Я впевнений, що команда розуміє, що нам потрібно краще грати у фінальній третині.

Наша нова реальність — зіграти ще багато матчів. У кожній грі ми повинні стежити за тим, щоб гравці не втрачали енергію.

Мені сподобалася гра команди проти Райо Вальєкано. Райо практично не бив по воротах, в свою чергу, у нас були моменти, але ми їх не реалізували. Нам потрібно грати однаково в кожній грі, але покращуючи результативність", — заявив Мічел.

Гра між Сельтою та Жироною відбудеться сьогодні, о 15:00 за київським часом.