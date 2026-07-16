Іспанія

Хто її гарантуватиме — туди гравець і перейде.

Іспанський опорний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо висловив невпевненість у своєму майбутньому в клубі.

22-річний вихованець "блаугранас" у минулому сезоні провів 1397 хвилину в 34 матчах та віддав один асист, але залишився не задоволеним такими показниками на другий рік перебування в складі основної команди.

Саме тому цього літа Касадо розглядає варіант із можливим трансфером.

Барселона готова піти на зустріч футболісту, але висуває власні вимоги — мінімум 30 млн євро за гравця з двома роками контракту попереду.

Англійські Манчестер Сіті та Челсі висловили зацікавленість у футболісті, але іспанець хоче мати стабільну ігрову практику, що в клубах такого калібру йому гарантувати не можуть.

Натомість варіанти з Астон Віллою, Ньюкаслом, Евертоном, Фулгемом та Брайтоном йому більше цікаві.