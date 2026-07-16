Іспанія

Чимало говорить про перспективи футболіста цього літа.

Каталонська Барселона цього літа зіштовхнулась із потребою вирішувати питання майбутнього для іспанського нападника Феррана Торреса в клубі.

У 26-річного виконавця залишається рік за чинним контрактом із "блаугранас", але для його продовження доведеться ще й виплатити відповідний бонус для колишнього клубу футболіста — англійського Манчестер Сіті.

Із іншого боку, відомо про інтерес до Феррана з боку французького Парі Сен-Жермен, і вже подейкують, що за 50 млн євро Барселона готова розлучитись із гравцем.

Якщо ж продати іспанця не вийде, то з ним спробують продовжити контракт, але виключно після завершення періоду реєстрації нових футболістів у Ла Лізі та з відповідними обмеженнями по зарплатні, ураховуючи той резерв, який залишиться після підписання всіх новачків.

Такий крок Барса робить задля того, щоб забезпечити собі вільне завершення всіх запланованих угод.