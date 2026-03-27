Іспанія

Вінгер Барселони повертається до клубу для проходження відновлення.

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья був виключений зі складу національної команди, яка проводить збір у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026, через м’язове ушкодження. Про це повідомляє Бразильська конфедерація футболу (CBF).

Футболіст відчув біль у задній поверхні правого стегна під час товариського матчу проти Франції, який завершився поразкою бразильців з рахунком 1:2. Після цього він пройшов медичне обстеження, яке підтвердило наявність м’язової травми.

У зв’язку з діагнозом Рафінья отримав дозвіл залишити розташування збірної та повернутися до каталонської Барселони, де продовжить лікування під наглядом клубних медиків.

У нинішньому сезоні 29-річний бразилець провів 31 матч за клуб, у яких відзначився 19 голами та 7 результативними передачами.