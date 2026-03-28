Іспанія

Велика втрата для Барселони.

Капітан каталонської Барселони Рональд Араухо висловився щодо травми бразильського вінгера команди Рафіньї.

"Я щойно побачив новини про травму Рафіньї, і чесно кажучи, мені дуже сумно. Усі знають, наскільки важливий для нас цей гравець, і я сподіваюся, що він скоро одужає, бо він нам потрібен.

Шкода, що травма Рафіньї сталася саме зараз, адже страждають і його національна команда, і клуб, особливо зараз, але ми повинні залишатися професіоналами та продовжувати робити свою справу", — заявив Араухо.