Велика втрата для Барселони.
Рафінья, getty images
28 березня 2026, 13:24
Капітан каталонської Барселони Рональд Араухо висловився щодо травми бразильського вінгера команди Рафіньї.
"Я щойно побачив новини про травму Рафіньї, і чесно кажучи, мені дуже сумно. Усі знають, наскільки важливий для нас цей гравець, і я сподіваюся, що він скоро одужає, бо він нам потрібен.
Шкода, що травма Рафіньї сталася саме зараз, адже страждають і його національна команда, і клуб, особливо зараз, але ми повинні залишатися професіоналами та продовжувати робити свою справу", — заявив Араухо.