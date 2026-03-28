Іспанія

Лідер команди Фліка вилетів надовго.

Березневий міжнародний збір для бразильського нападника каталонської Барселони Рафіньї Діаса завершився вже на товариському матчі проти Франції, у якому він зазнав травми.

Після цього 29-річного виконавця відпустили назад до розташування "блаугранас", де місцеві лікарі провели більш детальне обстеження й повідомили про терміни відновлення гравця.

Ідеться про чотири-п’ять тижнів поза грою для лідера Барселони.

Таким чином Рафінья пропустить три матчі проти мадридського Атлетіко в Лізі чемпіонів УЄФА та Ла Лізі, а також зустрічі з Еспаньйолом, Сельтою, Хетафе та Осасуною в чемпіонаті, разом із потенційним першим півфіналом єврокубка.

У цьому сезоні на рахунку бразильця 19 голів та вісім асистів у 31 матчі.