Іспанія

Завершився матч 30 туру Ла Ліги.

Хетафе впевнено переграв Атлетік (2:0)

Господарі з перших хвилин взяли ініціативу у власні ноги. Згодом, а саме на 14-й хвилині, їм вдалося відкрити рахунок. Васкес головою замкнув подачу Боселлі, але Сімон парирував удар. Першим на добиванні був Сатріано: уругваєць потужно пробив, і мʼяч від ноги Васкеса залетів у ворота.

Ще до кінця першої 45-хвилинки підопічні Морено мали можливість подвоїти перевагу, але це їм не вдалося. Лише під завісу гри господарі зняли питання про переможця. Баскський клуб великими силами пішов змінювати рахунок, натомість господарі спіймали суперника на контратаці.

Швидкий наступ зупинився і перейшов у позиційну атаку: Мартін пройшов флангом та виконав простріл уздовж штрафного майданчика, а Сатріано відправив мʼяч у порожні ворота.

У підсумку Хетафе перемагає та обходить Атлетік у турнірній таблиці, займаючи 8-ме місце з 41 пунктом. Підопічні Вальверде йдуть 10-ми, маючи у своєму активі 38 очок.

Хетафе - Атлетік Більбао 2:0

Голи: Васкес, 14, Сатріано, 90

Хетафе: Сорія — Боселлі, Джене, Дуарте, Ромеро, Іглесіас — Лісо, Мілья, Арамбаррі, Сатріано — Васкес

Атлетік Більбао: Сімон — Вівіан, Альварес, Лапорт, Берчіче — Хаурегісар (Весга, 64), Рего (Руїс де Галаррета, 46) — Вільямс, Сансет, Беренгер — Гурусета (Вільямс, 46)

Попередження: Джене, Арамбаррі — Берчіче