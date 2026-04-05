Команда Івана Федика продовжує серію поразок у 2026 році, тоді як колектив Арди Турана покуражився перед важким тижнем.

Зростає напруга в чемпіонських перегонах української Прем’єр-ліги від туру до туру, і донецький Шахтар за таких умов мав отримати певне усвідомлення того, як завершилось центральне протистояння двадцять другого раунду національної першості в Кривому Розі, де черкаський ЛНЗ здолав місцевий Кривбас (3:0). І вже з цими даними команда Арди Турана виходила на номінально домашній матч на Арені Львів проти львівського Руху, хоча й без того "гірники" мали всі підстави вважатись фаворитами дуелі проти одного з аутсайдерів.

Однак наближення чвертьфінальних дуелей у єврокубках усе ж таки накладало відбиток на рішення тренерського штабу донеччан погратись із ротацією стартового складу в цій зустрічі. Але від цього диспозиція сил поміж командами жодним чином змін не зазнала. Колектив Івана Федика, як і планував, мав усі можливості сконцентруватись на захисті власних воріт, але так, щоб Рух узагалі не перетинатиме центральну лінію в змістовних атаках, цього якось хотілося б уникнути фанатам "жовто-чорних".

Проте правила власної гри на полі диктував суто Шахтар, тож ми дивились майже дві години за одностороннім рухом. Залишалось тільки дізнатись, на чому зупиниться команда Турана та наскільки їй вистачить ентузіазму грати в атакувальний футбол із таким суперником. Турецький тренер при цьому почав відверто нервувати, коли його підопічні марнували момент за моментом у першому таймі й жодним чином не наближались до успіху, а лише збільшували оцінку гри для голкіпера Герети.

І ось, на 34 хвилині крига таки скресла. Бондаренко виконав м’яку подачу з правого флангу на дальній кут воротарського, де Егіналду завжди готовий якісно зіграти на другому поверсі за спиною в захисника. За рахунок цього м’яча Шахтар залишив перший тайм за собою, а далі вже було справа техніки й усю гру звести до переможного фіналу.

При цьому перевага "гірників" у атаці продовжувала виключно зростати й поперерві, коли Рух знову закрився у власному штрафному, і ніби очікував на те, що суперники мають вигадати, як подолати його захист. Шахтар це власне й зробив знову на 62 хвилині, коли пас із лівого флангу від Ізакі на Траоре до центру штрафного той перевів собі за спину на Егіналду, а бразилець ударом у ближній кут оформив дубль.

Тут варто зазначити, що поява Ізакі до цього на полі була кроком усе ж таки вимушеним та зумовленим травмою Проспера, яку зумовив поштовх від Кітели в боротьбі перед власним штрафним та важке падіння нападника на плече на газон. І допоки лікарі чаклували над зимовим новачком Шахтаря на лаві запасних, команда Турана все одно не зупинялась в атаці.

У турецького тренера до реалізації все одно буде купа питань до своїх підопічних, але бодай третій гол оформити вони таки змогли. На 89 хвилині Бондаренко запустив Лукаса до правого флангу штрафного, а той вирішив усе ж таки не бути остаточно егоїстом, і покотив на Мейрелліша під розстріл воріт, із чим партнер упорався все одно лише з другої спроби, тож асисту в цьому епізоді не було, а от черговий сейв Герети таки мав місце.

І коли Рух уже сам відверто підставився під фінальний удар та другий поспіль розгром із рахунком 4:0 у відносинах поміж цими двома командами, що насправді відбувалось до цього аж ніколи, Шахтар сам усе змарнував. Точніше, Педріньйо да Сілва не зібрався з думками під час виконання пенальті в компенсований час, який для нього заробив Ізакі за фол від Кваса, і пробив без особливої вигадки в лівий кут, що розгадав Герета. Хоч для воротаря львів’ян цей матч був повчальним.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє в гостях у черкаського ЛНЗ, тоді як посеред тижня прийматиме нідерландський АЗ у Кракові в Лізі конференцій УЄФА, а львівський Рух проведе домашній матч проти ковалівського Колоса.

Шахтар — Рух 3:0

Голи: Егіналду, 34, 62, Мейрелліш, 89

На 90+5-й хвилині Педріньйо да Сілва (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар (Грам, 90), Марлон Сантос (Матвієнко, 46), Азарові — Бондаренко, Назарина, Педріньйо да Сілва — Проспер (Ізакі, 50), Траоре (Мейрелліш, 73), Егіналду (Лукас, 73).

Рух: Герета — Кітела, Підгурський (Дзюнь, 81), Товарницький, Роман — Притула, М. Бойко (Киричок, 67), Таллес — Діалло (Руніч, 66), Тутті (Ігор, 46), Клайвер (Квас, 76).

Попередження: Конопля — М. Бойко, Роман, Ігор