Наставник Аль-Хіляля заявив, що не планує залишати клуб до завершення контракту.

Головний тренер Аль-Хіляль Сімоне Індзагі прокоментував інформацію про можливе призначення на посаду наставника збірної Італії. Слова італійського фахівця наводить Libertà.

Індзагі також висловився з приводу того, що Італія не потрапить на чемпіонат світу 2026 року:

"Мені дуже шкода, що Італія не потрапить на чемпіонат світу втретє поспіль. Я на 100% італієць, мій брат теж вигравав чемпіонат світу. Італійський футбол відновиться, я в цьому впевнений", - сказав тренер.

Ім’я наставника Аль-Хіляля згадується серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії, однак сам фахівець не планує змінювати місце роботи до завершення чинної угоди.

"Я задоволений, мені тут добре, і в мене ще рік контракту з Аль-Хілялем", — додав Індзагі.

Зазначимо, що 5 квітня Сімоне Індзагі виповнилося 50 років. Влітку 2025 року італійський тренер очолив Al-Hilal, де його річний дохід, за інформацією ЗМІ, становить близько 26 мільйонів євро.