Іспанія

Підопічні Хіральдеса програли перший тайм, але виграли поєдинок.

Сельта переломила хід гри в матчі проти Валенсії (2:3)

Початок матчу був переважно за кажанами. На 12-й хвилині господарям поля вдалося вийти вперед: Родрігес із лінії штрафного потужним ударом у нижній кут пробив воротаря суперників. Після взяття воріт помаранчеві віддали мʼяч супернику, але небезпеки біля власних воріт створити не давали.

Після перерви головний тренер кельтів провів потрійну заміну. Це рішення перевернуло хід гри. На 56-й хвилині Моріба вдало зіграв на добиванні після невдалого сейву Дімітрієвскі.

За пʼять хвилин рахунок уже був на користь гостей: Сведберг виконав простріл на самотнього Лопеса, і півзахисник у два дотики пробив без шансів для голкіпера. На 81-й хвилині Сведберг подвоїв перевагу своєї команди. Форвард вийшов віч-на-віч із воротарем та впевнено реалізував свою нагоду.

Підопічні Корберана не опустили рук та спромоглися відіграти один мʼяч. Родрігес впритул пробив точнісінько в кут, оформивши дубль.

Зрівняти рахунок команді не вдалося. Валенсія зазнає домашнього фіаско, залишаючись на 13-й позиції із 35 балами. Сельта піднялася на 6-ту сходинку та продовжує боротьбу за єврокубкові місця. У четвер команда з Віго завітає до Фрайбурга, де зустрінеться з колективом з однойменного міста в рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги Європи.

Валенсія — Сельта 2:3

Голи: Родрігес, 12, 90+3 Лопес, 60 - Моріба, 56, Сведберг, 81,

Валенсія: Дімітрієвські — Нуньєс, Кемерт, Таррега, Гая (Данжума, 78) — Ріоха, Герра (Бельтран, 64), Родрігес, Рамазані — Алмейда (Коррея, 63), Дуро (Умар, 63)

Сельта: Раду — Родрігес (Лопес, 46), Айду, Алонсо — Каррейра, Моріба, Сотело, Мінгеса — Дуран (Ель-Абделлауі, 46), Жутгла, Альварес

Попередження: Родрігес, Родрігес — Алонсо, Сотело