Німеччина

Завершився матч 28 туру Бундесліги.

Уніон Берлін розійшовся миром із Санкт-Паулі (1:1)

Незважаючи на ігрову перевагу господарів поля, у середині першої 45-хвилинки підопічним Блессіна вдалося вийти вперед. Влучний удар на рахунку Перейри.

На початку другого тайму столичний клуб відновив паритет: Ілич відправив мʼяч у сітку після передачі Кона. Дотиснути суперника команді Баумгарта не вистачило сил, навіть попри те, що залишок доданого часу гості догравали в меншості.

У підсумку Уніон закріпився в середині турнірної таблиці, посідаючи 10-те місце та маючи у своєму активі 32 пункти. Санкт-Паулі залишається в зоні перехідних матчів із 25 пунктами.

Уніон Берлін — Санкт-Паулі 1:1

Голи: Ілич, 52 - Лаже, 25

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Хаберер, Шафер, Хедіра, Кьон (Александер Роте, 81) — У Йон (Крал, 73) — Ілич, Берк

Санкт-Паулі: Васіль — Дзвігала, Валь, Метс — Фудзіта (Меткалф, 74), Расмуссен, Ірвін, Пирка — Сінані, Лаже — Карс

Попередження: Ірвін

Вилучення: Ірвін 90+3