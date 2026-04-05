Завершився матч 28 туру Бундесліги.
05 квітня 2026, 18:48
Уніон Берлін розійшовся миром із Санкт-Паулі (1:1)
Незважаючи на ігрову перевагу господарів поля, у середині першої 45-хвилинки підопічним Блессіна вдалося вийти вперед. Влучний удар на рахунку Перейри.
На початку другого тайму столичний клуб відновив паритет: Ілич відправив мʼяч у сітку після передачі Кона. Дотиснути суперника команді Баумгарта не вистачило сил, навіть попри те, що залишок доданого часу гості догравали в меншості.
У підсумку Уніон закріпився в середині турнірної таблиці, посідаючи 10-те місце та маючи у своєму активі 32 пункти. Санкт-Паулі залишається в зоні перехідних матчів із 25 пунктами.
Уніон Берлін — Санкт-Паулі 1:1
Голи: Ілич, 52 - Лаже, 25
Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Хаберер, Шафер, Хедіра, Кьон (Александер Роте, 81) — У Йон (Крал, 73) — Ілич, Берк
Санкт-Паулі: Васіль — Дзвігала, Валь, Метс — Фудзіта (Меткалф, 74), Расмуссен, Ірвін, Пирка — Сінані, Лаже — Карс
Попередження: Ірвін
Вилучення: Ірвін 90+3