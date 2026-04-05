Італія

Завершився матч 31 туру Серії А.

Болонья втримала перемогу над Кремонезе (2:1) Гості на початку гри відправили суперника в нокдаун, забивши два швидкі мʼячі. На 3-й хвилині після затяжної атаки мʼяч опинився в Міранди, і захисник виконав височенну подачу на дальню стійку. Жуан Маріу ударом з льоту, рикошетом від газону, відправив снаряд у сітку.

Згодом підопічні Італьяно подвоїли перевагу. Гольова атака знову прийшла з лівого флангу: Міранда виконав простріл на одинадцятиметрову позначку, а Роу сильним ударом поміж рук Аудеро записав мʼяч на власний рахунок.

У другому таймі господарі поля кинулися виправляти ситуацію, але відіграти мʼяч їм вдалося лише під завісу зустрічі. У доданий час Бонаццолі ціною ушкодження потужним ударом відправив мʼяч у девʼятку.

Залишок матчу команди догравали 10 на 10. Спочатку на 90+4-й хвилині Малех відмахнувся ліктем в обличчя суперника, за що, після перегляду ВАР, отримав пряму червону картку. Згодом Фергюсон за одну хвилину примудрився отримати дві жовті та теж покинув поле. Цікаво, що другий «гірчичник» гравець отримав також за відмашку.

За декілька хвилин пролунав фінальний свисток, який зафіксував перемогу «Болоньї». «Россоблу» обходять «Лаціо» в турнірній таблиці, посідаючи 8-ме місце із 45 пунктами. «Тигри» залишаються на 17-й сходинці, випереджаючи «Лечче» (який іде в зоні вильоту) лише за різницею очних ігор.

Кремонезе - Болонья 1:2

Голи: Бонаццолі, 90+1 (пен) - Маріу, 3, Роу, 16

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Б'янкетті, Луперто, Пеццелла — Дзербін, Грассі (Бондо, 46), Малех, Вандепютте (Торсбю, 46) — Бонаццолі, Джурич (Окереке, 46)

Болонья: Равалья — Маріу, Вітік, Лукумі, Міранда — Фройлер, Моро — Бернардескі (Орсоліні, 61), Зом (Фергюсон, 78), Роу — Кастро

Попередження: Малех

Вилучення: Малех, 90+4 — Фергюсон, 90+6