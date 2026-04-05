Англія

Півзахисник МЮ Мануель Угарте має намір залишити клуб під час літнього трансферного вікна. Уругвайський футболіст хоче знайти нову команду після того, як не зміг закріпитися у складі манчестерського клубу.

Як повідомляється, керівництво Манчестер Юнайтед уже знає про бажання гравця змінити клуб. «Червоні дияволи» готові розглянути продаж півзахисника приблизно за 40 мільйонів євро.

Угарте перейшов до Манчестер Юнайтед із ПСЖ у серпні 2024 року. У поточному сезоні хавбек провів 23 матчі за англійський клуб, однак не відзначився результативними діями. У більшості зустрічей уругваєць з’являвся на полі після виходу з лави запасних.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному матчі команда прийматиме Лідс 13 квітня.